Apertura del Mondiale per Club, Messi carico per l’esordio: «Esperienza unica, voglio competere contro i migliori»

Apertura del Mondiale per Club, Messi carico per l’esordio. Le dichiarazioni del campione argentino e l’appello ai tifosi

Protagonista della partita di esordio al Mondiale per Club, la nuova competizione FIFA che si aprirà nella notte tra il 14 e il 15 giugno, con il match tra Al Ahly Inter Miami, Leo Messi ha parlato dell’importanza del nuovo format e sottolineando le sue motivazioni.

COMPETIZIONE – «È una competizione interessante, avere la possibilità di partecipare è emozionante. Le mie aspettative oggi sono diverse rispetto a quando giocavo in altri club, ma sono motivato e ho tanta voglia di competere contro i migliori e fare bene».

APPELLO – «Arrivano grandi squadre da tutto il mondo, e questo coinvolgerà tantissime persone. Parliamo di club importanti, con giocatori che la gente ama vedere. È la nostra prima volta, un torneo nuovo e diverso. Un’occasione fantastica per vedere i migliori calciatori qui negli Stati Uniti. È un’esperienza incredibile da vivere».

IMPORTANZA – «È una grande opportunità per le squadre sudamericane e per quelle in crescita. Possono confrontarsi con l’élite del calcio europeo, con le squadre più forti e ammirate, piene di top player. È un’occasione unica sia per i giocatori che per i tifosi».