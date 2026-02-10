Connect with us
Montella non ha dubbi: «Inter Juve? Sarà grande spettacolo, Chivu farà molto bene e sta dimostrando una cosa»

4 ore ago

Il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, in visita ad Appiano Gentile, si è espresso così in vista di Inter Juve

Dopo la tappa alla Continassa, Vincenzo Montella ha visitato il centro sportivo dell’Inter. Il commissario tecnico della Turchia ha monitorato le condizioni dei connazionali Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz in vista dei playoff. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex attaccante ha elogiato l’intelligenza tattica di Cristian Chivu, prevedendo un grande futuro per l’allenatore nerazzurro, e ha pronosticato spettacolo per l’imminente Derby d’Italia.

VISITA AD APPIANO – «Sto facendo il giro, si avvicinano le convocazioni per i playoff. C’è sempre una grande accoglienza».

SU CHIVU – «È stato piacevole ritrovare Cristian, c’è un grande rapporto che è rimasto tutt’ora, gli auguro il meglio perché è un ragazzo perbene. Sta dimostrando di essere un grande allenatore con un’intelligenza fuori misura, farà molto bene».

SU CALHANOGLU E YILDIZ – «In Nazionale molto dipende da come arrivano i giocatori, soprattutto per quelli più importanti è necessario che arrivino nelle migliori condizioni».

JUVE INTER – «È sempre un classico, un derby d’Italia che regala sempre grandi emozioni, credo che sarà un grandissimo spettacolo al di là del risultato».

