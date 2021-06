Juventus Women, Montemurro: «Voglio portare la squadra al top con un calcio propositivo»

Joe Montemurro, nuovo tecnico della Juventus Women, si racconta: le parole dell’ex Arsenal sulla nuova avventura

Ai microfoni di Juventus TV, Joe Montemurro, nuovo tecnico della Juventus Women, si racconta: le sue parole sulla nuova avventura.

EMOZIONI – «Non posso descrivere con le parole le emozioni che sto provando dentro. Sono onorato e contento di essere in un grande club come la Juventus».

SCELTA JUVE – «Prima di tutto, sono un fan della Juve da bambino. Quando ho avuto l’opportunità di venire alla Juve, vedendo la crescita del calcio femminile in Italia, la scelta di legarmi a un grande brand come la Juventus è stata facile».

OBIETTIVI – «Ovviamente di tenere la Juve a livello alto in Italia. È stato già fatto un grande lavoro perché il club è il numero uno qui. E di fare questo passo in Europa: dobbiamo convincerci e credere di potercela fare. E di giocare un calcio molto piacevole, vincendo le partite naturalmente».

GIOCO – «Sia al Melbourne sia all’Arsenal ho sempre avuto il possesso del pallone, il controllo del gioco per avere la palla più dell’altra squadra. Voglio un calcio fluido, piacevole, di alta intensità e che porti a tanti gol».

RITORNO IN ITALIA – «È una grande emozione che è indescrivibile. Arrivare in questo grande club per me è molto importante e speciale».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Sono onorato di essere qui e di fare parte di un brand mondiale. Voglio far vedere un grande calcio e portare la Juve al top».