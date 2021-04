Montipò: «Dobbiamo arrivare a 37-40 punti in qualsiasi modo»

Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa. Le sue parole

«Dobbiamo arrivare a 37-40 punti quindi indipendentemente dal Cagliari se vince o perde. Il nostro obiettivo è quello. Fare 6 punti, non so come ma dobbiamo farli perchè ne va della nostra stagione»