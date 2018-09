Berlusconi riparte dal Monza, è ufficiale: Galliani ad

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ripartono dal Monza, è ufficiale: il club di Serie C passa a Fininvest

Dopo trent’anni di Milan, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ripartono dalla Provincia: è ufficiale, il Monza passa a Fininvest. Il club di Serie C avrà Galliani come nuovo amministratore delegato, mentre Nicola Colombo resta presidente: «Fininvest acquista la S.S. Monza 1912. Fininvest S.p.A. ha finalizzato in data odierna l’acquisizione del 100% della Società Sportiva Monza 1912».

Nel comunicato è anche delineata la nuova assemblea dei Soci del club brianzolo: «L’Assemblea dei Soci ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da Nicola Colombo (Presidente), Paolo Berlusconi, Adriano Galliani, Roberto Mazzo e Danilo Pellegrino. Successivamente, il Consiglio ha nominato Adriano Galliani Amministratore Delegato della Società».