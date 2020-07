Silvio Berlusconi starebbe pensando a un talento di casa Milan per rinforzare il Monza: obiettivo Daniel Maldini

Il Monza di Silvio Berlusconi guarda in casa Milan per rinforzarsi in vista del campionato di Serie B. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club brianzolo avrebbe chiesto informazioni su Daniel Maldini, secondogenito dell’ex bandiera rossonera.

Dopo aver esordito in A nello scorso febbraio, si è messo in luce soprattutto per quanto fatto con la formazione Primavera rossonera.