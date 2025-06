Monza, ad un passo la cessione societaria: ecco chi saranno i nuovi proprietari

Le ultime sulla possibile cessione societaria del Monza, con l’addio sempre più vicino della famiglia Berlusconi. I dettagli

Il Monza è sempre più vicino a un passaggio storico: il cambio di proprietà. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa con un gruppo di investitori americani ha raggiunto uno stato molto avanzato, e si stanno limando gli ultimi dettagli legali e societari per chiudere l’operazione.

Rappresentati in Italia da Mauro Baldissoni, ex dirigente e CEO della Roma, gli investitori puntano a firmare l’accordo prima dell’inizio del ritiro estivo. Dopo mesi di contatti e sondaggi, l’ottimismo è crescente e la chiusura sembra imminente. Nel nuovo progetto tecnico è previsto un ruolo chiave per Nicolas Burdisso, pronto a diventare direttore sportivo del club brianzolo. Per l’argentino sarebbe un ritorno nel calcio italiano, dopo le esperienze con Boca Juniors e Fiorentina. Adriano Galliani, attuale amministratore delegato ed ex Milan, potrebbe mantenere un incarico istituzionale per garantire continuità nella delicata fase di transizione post-Berlusconi.