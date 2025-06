Pedro Obiang, ci siamo: è a un passo dal Monza! Pronto un contratto annuale con opzione per il rinnovo, i dettagli

Pedro Obiang, ci siamo: è vicinissimo al Monza! Pronto un contratto annuale con opzione per il rinnovo, ecco tutti i dettagli

Pedro Obiang si prepara a una nuova avventura calcistica dopo aver contribuito alla promozione del Sassuolo in Serie A. Con il contratto in scadenza, il centrocampista ex Sampdoria—che ha militato nel club genovese dal 2008 al 2015, totalizzando 139 presenze e 4 reti—è pronto a firmare un accordo con il Monza.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il giocatore sottoscriverà un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione.