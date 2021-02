Monza, Galliani scatenato: al lavoro per il colpo Ribery

Franck Ribery al Monza: un’ipotesi che potrebbe prendere forma in caso di promozione in Serie A. Gli ultimi aggiornamenti

Gazzetta dello Sport questa mattina rilancia la notizia pubblicata ieri da France Football ovvero che il Monza sta provando ad ingaggiare Franck Ribery per la prossima stagione.

Il francese è in uscita della Fiorentina e il Monza, in previsione di una promozione in Serie A, spera di metterlo sotto contratto sfruttando in partenza il rapporto di amicizia che lega l’ex Bayern Monaco a Kevin-Prince Boateng.

Il punto più complicato, ovviamente, è l’aspetto economico dato che Ribery alla Fiorentina guadagna 4 milioni netti a stagione.