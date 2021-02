Monza, il ds Antonelli: «Ribery il sogno per il prossimo mercato»

Filippo Antonelli ha parlato dell’ipotesi Franck Ribery in caso di promozione in Serie A del Monza

Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza, in una intervista a Binario Sport ha parlato delle voci sul possibile arrivo di Franck Ribery la prossima estate in caso di promozione in Serie A.

RIBERY – «È uno dei sogni per il prossimo mercato, è legittimo parlare ad un colpo del genere in ottica Serie A».

BALOTELLI – «Ha grandi qualità, quando tornerà in forma ci potrà consentire di fare il salto di qualità».