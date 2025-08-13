Monza Inter 2-2, Chivu vince ai rigori la partita contro i brianzoli! Ecco com’è andata questa sera e le possibili indicazioni utili in arrivo dall’incontro

All’U-Power Stadium, è andata in scena un’amichevole estiva ricca di emozioni tra Monza e Inter questa sera. Partita, come noto, terminata 2-2 nei tempi regolamentari e decisa poi ai calci di rigore a favore della squadra di Cristian Chivu.

Il match si è aperto con il vantaggio dei padroni di casa: Patrick Ciurria, esterno offensivo del Monza, ha finalizzato un cross di Gianluca Caprari, approfittando di una marcatura distratta della difesa nerazzurra. La reazione dell’Inter non si è fatta attendere, e il pareggio è arrivato grazie a un episodio sfortunato per i brianzoli: Samuele Birindelli, nel tentativo di anticipare un avversario, ha involontariamente segnato un autogol di testa, spiazzando il portiere Demba Thiam.

Nella seconda metà di partita, l’Inter ha completato la rimonta con un gol spettacolare di Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005, che ha colpito di tacco su una conclusione di Matteo Darmian, battendo il portiere avversario. Quando la vittoria sembrava ormai a portata di mano, a un minuto dal termine il Monza ha pareggiato grazie a Paulo Azzi, che si è fatto trovare pronto in area e ha superato Josep Martinez con un preciso colpo di testa.

Si è dunque passati alla lotteria dei rigori per decretare la vincente. Lautaro Martinez ha aperto le marcature dal dischetto per l’Inter, seguito da Pedro Obiang, che ha risposto per il Monza. Dopo un perfetto scambio di rigori tra i giocatori, il momento decisivo è arrivato con Francesco Acerbi, che ha segnato sotto l’incrocio. Poi, Josep Martinez ha parato il tentativo di Sardo, e con il rigore trasformato da Marcus Thuram, l’Inter ha vinto la serie di rigori e si è imposta per 5-4.

Dal punto di vista tecnico, il Monza di Paolo Bianco ha mostrato buone trame di gioco, restando sempre in partita fino alla fine, mentre l’Inter ha dato segnali positivi in fase offensiva, anche se qualche distrazione difensiva dovrà essere corretta in vista degli impegni ufficiali.