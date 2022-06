Monza Joao Pedro, previsto nuovo incontro per chiudere: le ultime

Il Monza è pronto a chiudere per Joao Pedro: previsto un nuovo incontro con il Cagliari per trovare l’accordo

Si scalda l’affare Monza Cagliari per Joao Pedro. L’incontro di ieri non ha portato alla fumata bianca, ma è stato importante per capire le intenzioni delle due squadre.

I sardi non vogliono svendere il loro capitano e stanno ragionando con i brianzoli per trovare una quadratura positiva per entrambe le parti. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro volto a avvicinarsi sempre più alla chiusura. Lo riporta Gianluca Di Marzio.