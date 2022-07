Il Monza sta lavorando sul mercato non soltanto per le entrare ma anche per le uscite: Mancuso piace in B

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante dei brianzoli piace al Como in cadetteria e potrebbe essere un rinforzo importante dopo Fabregas.