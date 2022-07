Monza, ultimi due colpi per chiudere un mercato positivo: Galliani al lavoro per l’attacco

Il mercato del Monza è stato costellato da arrivi importanti e giovani di prospettiva, mancano due innesti in attacco per chiudere il cerchio

Il mercato del Monza è stato costellato da arrivi importanti e giovani di prospettiva, mancano due innesti in attacco per chiudere il cerchio. Cragno, Ranocchia A., Marlon, Carboni, Ranocchia F., Sensi, Pessina e Caprari sono al momento gli otto colpi dei brianzoli.

Per completare un mercato ottimo serve l’arrivo di due punte. Petagna ormai è a un passo, nei prossimi giorni si potrebbe definire. Poi assalto a un’alternativa sempre in zona offensiva per consegnare una rosa importante a Stroppa. Galliani è al lavoro, fino a settembre c’è tempo per le valutazioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.