Monza, Pablo Marì titolare dopo l’accoltellamento

Dopo l’accoltellamento dello scorso ottobre, Pablò Marì torna titolare in campo con il Monza nell’amichevole contro il Torino

Monza e Torino sono appena scese in campo per un’amichevole in vista della ripresa del campionato della prossima settimana, ma la vera notizia è che tra i titolari dei brianzoli c’è anche Pablo Marì.

Il difensore spagnolo era lontano dai campi dallo scorso 27 ottobre, quando finì vittima di un accoltellamento in un centro commerciale di Assago.