Monza, Palladino: «Inter? Domani voglio 26 animali e lo stadio pieno»

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Inter

INTER – «Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita con l’Inter, viste le due gare ravvicinate. L’abbiamo però studiata in questo periodo, sappiamo che è una squadra molto forte e attrezzata. L’Inter di Inzaghi lavora da squadra e si muove all’unisono, è difficile trovarle dei punti deboli. Per noi è bello giocare partite così, dobbiamo cavalcare l’entusiasmo per la bella prestazione di Firenze. La partita di domani ci deve dare slancio, motivazione e voglia di mettere in difficoltà una corazzata come quella nerazzurra. Domani voglio 26 animali, uno stadio pieno e magari lo stesso ambiente vissuto con la Juve».