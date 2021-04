Morata: «Alice è la prima persona a cui penso quando segno»

Alvaro Morata racconta il suo amore per Alice Campello: ecco le dichiarazioni dell’attaccante della Juve sulla compagna

Alvaro Morata, ospite di Verissimo, racconta il suo amore per Alice Campello.

LA FAMIGLIA – «Tutto bene, stavamo guardando la mamma e non è facile tenerli così calmi. Avere una famiglia solida per me è stata la fortuna più grande. Penso che avremo altri bambini in futuro, e Alice è la mia forza principale. Quando segno lei è la prima persona che mi viene in mente, lei è il nostro orgoglio».