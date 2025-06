Morata-Como, fumata bianca vicina! L'attaccante perfetto per Fabregas è in dirittura d'arrivo - Calcio News 24

Morata-Como: trattativa in corso, si lavora all’intesa. L’attaccante ex Juve è sempre più vicino alla corte lombardo

Il clamoroso asse Morata-Como potrebbe presto diventare realtà. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, il club lariano è fortemente interessato ad Álvaro Morata, attaccante spagnolo dell’Atlético Madrid e della Nazionale iberica. Le parti hanno già avviato i primi contatti, e ci sarebbero le basi concrete per arrivare a un’intesa nelle prossime settimane.

Il Como, autore di un grande campionato in Serie A e ora ambizioso protagonista della nuova stagione, sta cercando di costruire una squadra competitiva e di grande visibilità. Il progetto della società – con il supporto di una proprietà solida e una visione internazionale – punta a sorprendere e ad attrarre giocatori di livello assoluto. In quest’ottica, il nome di Morata rappresenta molto più di un sogno: è un’operazione che unisce qualità, esperienza e marketing.

L’interesse per Morata-Como non nasce per caso. L’attaccante spagnolo conosce molto bene il calcio italiano, avendo già militato con successo sia nella Juventus che in Serie A. La sua capacità di adattarsi al campionato, unita alla professionalità e alla duttilità tattica, lo rendono un profilo ideale per guidare il reparto offensivo del Como nella stagione del ritorno nella massima serie.

Morata-Como, la situazione attuale della trattativa

Il club lombardo avrebbe già presentato un primo progetto al giocatore e al suo entourage. L’operazione resta complessa, soprattutto per motivi legati all’ingaggio e al contratto attualmente in essere con l’Atlético Madrid, ma la trattativa Morata-Como è tutt’altro che utopica. Lo spagnolo, attualmente impegnato anche con la Spagna agli Europei, potrebbe essere attratto dalla possibilità di tornare in Italia e vestire i colori di una squadra ambiziosa, in un contesto meno pressante ma stimolante.

Il Como, dal canto suo, vuole regalare ai tifosi un colpo di mercato che segnerebbe un punto di svolta nella storia recente del club. L’eventuale arrivo di Morata sarebbe un segnale fortissimo: la società non punta solo alla salvezza, ma vuole affermarsi stabilmente in Serie A.

Nei prossimi giorni, nuovi contatti sono previsti per approfondire i dettagli. La pista Morata-Como è calda e potrebbe infiammare il mercato estivo.