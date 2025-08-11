Morata Como, il Galatasaray ufficializza l’addio: tutti i dettagli e cosa accadrà ora

Morata Como, il Galatasaray ufficializza l’addio dell’attaccante ex Milan e Juve, cosa accadrà ora e tutti i dettagli della trattativa, il punto

Álvaro Morata fa un breve ritorno al Milan, ma si tratta solo di una tappa temporanea prima di una nuova avventura in Serie A. La notizia, che ha suscitato molto interesse nel calciomercato, è stata ufficializzata direttamente dal Galatasaray, il club turco con cui l’attaccante spagnolo aveva un contratto. Il club di Istanbul ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale, confermando che il contratto con Morata è stato risolto di comune accordo. Come spiegan direttamnete il Galatasaray, il Milan ha versato un’indennità di 5 milioni di euro per liberare il giocatore. Nel comunicato si legge: “Il contratto tra la nostra società e il calciatore professionista Álvaro Borja Morata Martín e il suo club AC Milan SpA è stato risolto consensualmente. In base all’accordo, AC Milan SpA riconoscerà alla nostra società un’indennità di risoluzione pari a 5.000.000 di euro. Inoltre, il giocatore ha rinunciato a crediti per 651.562 euro”. Questo chiarisce che tutte le parti coinvolte hanno cercato di trovare una soluzione rapida e vantaggiosa per entrambe le parti.

Tuttavia, il futuro di Morata non sarà al Milan. Nonostante questo breve ritorno formale, l’attaccante sembra destinato a trasferirsi quasi subito al Como, club neopromosso in Serie A. L’accordo con il Como era già stato definito da tempo, e il passaggio al Milan è stato solo una formalità burocratica. Questo movimento, che potrebbe sembrare complicato, in realtà serve ad agevolare il trasferimento di Morata verso una squadra dove potrà essere protagonista assoluto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questo “blitz” di Morata al Milan dimostra le complicate dinamiche del calciomercato moderno. L’operazione è stata gestita dalla dirigenza rossonera, con Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Allegri come allenatore, e si inserisce in una strategia più ampia. Per i tifosi del Como, invece, c’è grande entusiasmo: avranno un attaccante di esperienza internazionale, mentre per il Milan, questa operazione rappresenta una gestione efficace di una situazione contrattuale complessa. Resta da vedere come Morata si adatterà al Como e quale impatto avrà nella nuova stagione di Serie A.