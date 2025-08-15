Morata Como, spunta il retroscena: i dettagli sulla formula del trasferimento

Morata Como, ecco spuntare il retroscena sull’attaccante, attenzione ai possibili dettagli sulla formula del trasferimento

Il Milan ha ufficialmente chiuso un’altra operazione in uscita: Álvaro Morata lascia definitivamente il Milan per approdare al Como. L’attaccante spagnolo, escluso dai piani tecnici del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, si trasferisce nel club lariano con la formula del prestito accompagnato da obbligo di riscatto, un accordo che, secondo gli esperti di mercato, sarebbe destinato a tramutarsi in un trasferimento a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo sul suo profilo X, il trasferimento sarebbe basato su un prestito con obbligo di riscatto vincolato a precise condizioni. Tuttavia, la fonte evidenzia che “l’obbligo è praticamente scontato” e che tali condizioni sarebbero facilmente raggiungibili. Questo significherebbe che, una volta conseguiti determinati obiettivi, il Como sarebbe tenuto ad acquistare definitivamente il cartellino di Morata. Si tratta di un accordo che sembra soddisfare tutte le parti coinvolte: il Milan alleggerirebbe il monte ingaggi e incasserebbe dalla risoluzione; il Como si assicurerebbe un attaccante esperto per affrontare la Serie A; e Morata troverebbe continuità e la possibilità di ritornare protagonista.

Per Álvaro Morata, classe 1992, questa nuova destinazione rappresenterebbe una nuova sfida e l’occasione per dimostrare di essere ancora un attaccante di livello. Dopo una stagione tra alti e bassi al Milan, lo spagnolo sarebbe pronto a rimettersi in gioco, guidando l’attacco della formazione allenata da Cesc Fàbregas. Il Como, neopromosso, lancia così un segnale ambizioso: con l’ingaggio di un giocatore del calibro di Morata, non intende essere una semplice comparsa nel campionato.

Parallelamente, il Milan continuerebbe a lavorare sul mercato in entrata, alla ricerca di un attaccante più giovane, con maggiore potenziale di crescita, per rafforzare la rosa a disposizione di Allegri e allinearla alle ambizioni stagionali del club.