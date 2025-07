Morata-Como, continua la telenovela tra il centravanti e la squadra lombarda. L'indiscrezione - Calcio News 24

Morata‑Como: telenovela senza sbocco, ma è in campo con pazienza. La situazione attuale

La telenovela su Morata‑Como continua senza un epilogo chiaro. Il trasferimento di Osimhen al Galatasaray non è ancora completato — mancano garanzie bancarie — e così l’attaccante spagnolo tanto desiderato da Fabregas rimane con i turchi, anche se attualmente è in Austria per la preparazione estiva.

Secondo quanto riportato da Calciocomo.it, ieri Morata ha giocato in un test match contro il Cagliari: entrato al 63′, ha contribuito a mantenere il risultato sul 3-1. L’allenatore aveva preannunciato che lo avrebbe utilizzato nelle amichevoli e così è stato, nonostante il caos di mercato. La sua posizione è chiara: vuole andare via, ma ha comunque continuato a mettersi a disposizione. Non ci sono stati tentativi di simulati infortuni o pressioni estranee. Un comportamento professionale che contrasta con atteggiamenti più drammatici di altri calciatori in situazioni simili.

Dal lato Morata‑Como, sul fronte societario, né Fabregas né Suwarso hanno alzato i toni: nessun ultimatum, nessun nome alternativo annunciato. Entrambi hanno chiesto una soluzione, ma sempre con toni pacati. Per ora regna la pazienza: nessuna dichiarazione infuocata, nessun tentativo di forzare la situazione da parte della dirigenza.

Sul fronte turco, il Galatasaray ha mantenuto un approccio equilibrato. Nonostante l’intenzione dichiarata di trattenere Morata, nemmeno da Istanbul si sono alzate barricate. Come ha spiegato l’allenatore Okan Buruk: «L’inizio della stagione è ancora un punto interrogativo: lo attacco dipenderà da Osimhen. Vogliamo che arrivi presto, ma anche lui deve prepararsi». Secondo Buruk, dunque, solo quando Osimhen sarà ufficiale e inserito nella rosa si potrà chiarire la posizione di Morata.

Da tutte le parti emerge una linea comune: nessuno vuole forzature. La parola d’ordine rimane “ascolto” e “pazienza”. Il nodo Morata‑Como non si scioglie, ma il percorso sembra evitare scosse di nervi. L’interesse di Como, se presente in sottofondo, resta latente: il club non ha mai sbilanciato le carte, attendendo gli sviluppi da Turchia e attese amministrative.

In questa fase, la priorità è l’ufficialità di Osimhen. Fino ad allora, la situazione rimane in stand-by, con Morata che si allena, gioca e possibilmente attende altri sviluppi. Nessuna fretta, nessuna rottura: la telenovela prosegue, senza drammi ma con occhi vigili sul campo.