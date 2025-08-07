Morata-Como, fumata bianca sempre più vicina per la squadra lombarda. Le novità - Calcio News 24

Morata-Como: l’affare è vicino, colpo da sogno per i lariani. La situazione attuale dei comaschi

Il calciomercato estivo entra nel vivo con una notizia che scuote la Serie A: l’operazione Morata-Como è ormai a un passo dalla chiusura. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il club lariano avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Galatasaray per interrompere il prestito dell’attaccante spagnolo, aprendo così la strada al trasferimento in Lombardia. La cifra richiesta per completare l’affare si aggira intorno ai 5 milioni di euro, un investimento importante per una neopromossa, ma che dimostra la chiara ambizione del Como.

Il trasferimento di Alvaro Morata rappresenterebbe un colpo sensazionale per il club, pronto a riaffacciarsi in Serie A dopo anni di assenza. L’attaccante classe ’92 vanta un curriculum di alto livello, avendo vestito maglie prestigiose come quelle di Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid e recentemente anche il Milan, dove ha concluso la scorsa stagione.

La trattativa Morata-Como, secondo le fonti vicine al club, dovrebbe concludersi con la formula del prestito con obbligo di riscatto, una soluzione che consente al Como di distribuire l’investimento nel tempo e, al contempo, garantirsi un attaccante di esperienza e qualità. L’arrivo dello spagnolo sarebbe un segnale chiaro: il Como non è tornato in Serie A per fare da comparsa.

In parallelo, il Milan sta vivendo una fase di profondo rinnovamento. L’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri in panchina ha cambiato le strategie del club rossonero. La scelta di lasciar partire Morata, seppur indirettamente, rientra nella ridefinizione del progetto tecnico.

Per il Como, l’affare Morata-Como va oltre il semplice impatto tecnico. Si tratta di un’operazione che potrebbe portare benefici in termini di immagine, esperienza e leadership nello spogliatoio. Morata non è solo un goleador, ma anche un professionista con esperienza internazionale, in grado di guidare i compagni nei momenti chiave della stagione.

L’eventuale chiusura del trasferimento rafforza anche un’altra tendenza: oggi anche le neopromosse italiane sono pronte a investire per costruire squadre competitive. Il Morata-Como è il simbolo di una Serie A che torna ad attrarre grandi nomi, anche fuori dai top club.

I tifosi lariani sognano: con Morata, il Como può davvero puntare in alto.