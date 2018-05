La Juventus pensa seriamente al ritorno di Alvaro Morata. L’attaccante del Chelsea può andare via: contatti avviati

Mario Mandzukic può lasciare la Juventus e i bianconeri possono puntare tutto su Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo del Chelsea ha già fatto capire di voler andare via dai Blues e ha strizzato l’occhio alla Juve. Il giocatore si è trovato bene nei suoi 2 anni a Torino, ha ottimi rapporti con i tifosi, con i compagni e con la società e la Juve sta lavorando in quella direzione. Alvaro può tornare in bianconero a partire dalla prossima estate, i contatti sono già partiti.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus lavora al ritorno dello spagnolo ma non può accontentare le richieste del Chelsea che ha speso 80 milioni in estate per avere Morata. Il club bianconero ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore e lavora a un prestito ‘alla Cuadrado’: prestito pluriennale per dilazionare il pagamento di almeno 50 milioni di euro (il Chelsea ne vorrebbe almeno 60 per evitare una minusvalenza). Non sarà facile convincere i londinesi ma il club di Abramovic dovrà completare delle cessioni a causa della mancata qualificazione alla Champions League e Morata potrebbe essere uno dei primi a partire: la Juve c’è.