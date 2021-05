Morata: «La Juve è un sogno per me. Ecco la mia partita preferita»

Alvaro Morata è il protagonista della terza puntata stagionale di Junior Reporter, format dedicato ai bambini

Alvaro Morata è il protagonista della terza puntata di Junior Reporter , format Juventus dedicato ai bambini Junior Black&White Member con un’età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

PARTITA CHE RICORDA CON PIU’ PIACERE – «La semifinale di Champions con il Real Madrid. Era da tanto che la Juve non arrivava in finale e abbiamo vinto allo Stadium e pareggiato al Bernabeu. La finale è invece il ricordo più amaro, siamo arrivati vicini alla vittoria».

GIOCARE NELLA JUVE – «Per me rappresenta il massimo. Quando ero piccolo tifavo Atletico Madrid, poi ho scoperto che c’era la Juventus e quando mi hanno chiamato è stato un sogno. Loro hanno puntato su di me quando non giocavo tanto, quando ero giovane. Se oggi sono qua in gran parte è grazie ad un club come la Juventus».

PREFERISCE GOL O ASSIST – «Dipende, anche da come va la partita. È una cosa bellissima far segnare gli altri anche. Io sono amico con chi gioca con me, ed è emozionante far loro degli assist».

SQUADRA PREFERITA – «La Juve. Spero che l’anno prossimo sia meglio di quest’anno, lavoreremo duro per questo».