Morata: «La Juventus è come una famiglia, mi sento a casa» – VIDEO

Alvaro Morata, neo acquisto della Juventus, ha parlato ai microfoni di J Tv del suo ritorno in bianconero. Ecco le sue dichiarazioni:

«E’ una sensazione bellissima. Sono sempre stato legato alla Juve, sono felicissimo e non vedo l’ora di ripartire. I primi due anni sono stati bellissimi ma sono convinto di essere cresciuto e penso che sarà un percorso bellissimo. Per la Juve mi farei trovare sempre pronto. Più che un grande club è una famiglia e quando sei in un posto che senti casa, hai sempre voglia di tornare».