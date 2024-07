Morata Milan: «Non vedo l'ora, comincerei già domani!»

Le parole di Alvaro Morata, nuovo attaccante del Milan, prima della firma del contratto con Furlani: «Non vedo l’ora di iniziare»

Le parole di Morata intercettato da Sky Sport prima dell’incontro con Furlani per la firma con il Milan, sui motivi della sua scelta:

LE PAROLE – «Non vedo l’ora, perchè devo fare le vacanze e devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto altrimenti comincerei ad allenarmi già da domani. Sempre voi italiani mi avete trattato con un rispetto incredibile e non vedo l’ora di tornarci a giocare. Il Milan mi ha trasmesso solo cose positive ma io so che ho ancora i migliori anni davanti a me e voglio dare tutto per questo grande club. Maglia numero 9? Non lo so ancora, devo parlare e vediamo».

