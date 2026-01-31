Morata può tornare alla Juventus? Clamorosa idea per un Alvaro-ter: l’incastro con Como e Milan. Le idee dei bianconeri per l’attacco

Il mercato della Juventus è entrato nella sua fase più critica e convulsa, trasformandosi in una frenetica corsa contro il tempo che rischia di lasciare l’amaro in bocca. A meno di 72 ore dal gong finale che sancirà la chiusura delle trattative, la casella del centravanti di peso nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti resta desolatamente vuota. Il tecnico di Certaldo attende con ansia rinforzi per non restare scoperto nel reparto avanzato in attesa del pieno recupero di Dusan Vlahovic, ma la strada appare in salita.

Il muro inglese: Kolo Muani e Zirkzee

Le piste principali, battute con insistenza nelle ultime settimane, sembrano essersi arenate in un groviglio di veti incrociati e costi proibitivi. Il sogno proibito resta Randal Kolo Muani: nonostante il vicecampione del mondo francese spinga per il trasferimento a Torino, il Tottenham ha eretto un muro, non concedendo il semaforo verde per l’interruzione anticipata del prestito. Parallelamente, l’ipotesi che porta a Joshua Zirkzee si scontra con una realtà economica complessa: il Manchester United non apre a condizioni di favore e il margine di manovra del responsabile dell’area tecnica Damien Comolli è ridotto ai minimi termini.

La suggestione romantica: Morata

In questo scenario di emergenza, nelle ultime ore Tuttosport ha lanciato un’ipotesi tanto clamorosa quanto romantica: il terzo ritorno di Alvaro Morata sotto la Mole. Quella che per ora resta una suggestione, richiederebbe un autentico incastro diplomatico. La Vecchia Signora dovrebbe convincere il Como a rinunciare al suo capitano a metà stagione e, contemporaneamente, negoziare con il Milan (proprietario del cartellino) un trasferimento con la medesima formula del prestito. Senza un “miracolo” diplomatico dell’ultimo minuto da parte di Comolli, i Bianconeri rischiano di affrontare il momento decisivo della stagione affidandosi al solo Jonathan David, attaccante canadese arrivato in estate, e a un Loïs Openda che continua a non convincere per rendimento.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno