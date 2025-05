Moratti sicuro: «Credo che Inzaghi rimarrà all’Inter, ecco cosa mi aspetto dalla finale»

Le parole di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, in vista della finale di Champions League contro il PSG. Tutti i dettagli

Massimo Moratti ha parlato a Sky Sport in vista di PSG-Inter per la finale di Champions League.

CELEBRAZIONE GRANDE INTER – «La seconda Coppa dei Campioni è quella che ha fatto sì che l’Inter da squadra forte diventasse “La Grande Inter”, perché fu la conferma di una grandissima squadra».

FINALE DI CHAMPIONS – «Auguro all’Inter, alla nostra squadra di avere la stessa gioia tra qualche giorno. Se l’Inter è in forma e gioca come sa giocare, anche per il PSG sarà difficile. Ma loro sono una squadra forte in difesa, a centrocampo e in attacco».

FUTURO INZAGHI – «Credo e spero che rimarrà all’Inter».