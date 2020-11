Moratti: «Inter, occasione giusta col Real. Eriksen? Ha ragione Marotta»

Massimo Moratti ha parlato in vista della gara tra Inter e Real Madrid. Ecco le parole dell’ex presidente nerazzurro anche sullo Scudetto

Massimo Moratti, intervistato da Leggo, ha parlato dei temi vicini all’Inter. Le sue parole.

INTER REAL MADRID – «Sono partite che fanno storia a sé, ma può essere l’occasione giusta. Il Real ha alcune assenze, ma soprattutto l’Inter viene dalla vittoria sul Torino ottenuta in maniera alla fine speciale, con grande carattere. E questo fa morale. Il primo tempo e i primi 10′ del secondo sono stati deludenti. Poi è venuta fuori la qualità soprattutto degli attaccanti. Importante anche l’ingresso di Skriniar, ha rassicurato la difesa».

ERIKSEN – «Ha grandi qualità, ma non è riuscito a inserirsi, o non sono stati in grado di inserirlo. Se la situazione rimarrà questa nel prossimo mese le strade potrebbero proprio separarsi, come ha lasciato intendere lo stesso Marotta».

SCUDETTO – «Il Milan merita il primo posto e può ambire allo scudetto. Ibra è un uomo e un giocatore eccezionale, i rossoneri devono sperare che stia fuori poco. La Juve credo resti la favorita. Mi sembra che Pirlo si stia adattando sempre di più al suo ruolo».