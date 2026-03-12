Moratti svela: «Potevo diventare presidente del Napoli. Scudetto? L’Inter deve correre di più!». Le parole dell’ex presidente nerazzurro

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha commentato la crisi del calcio italiano. Nessun club ha superato gli ottavi in Europa, subendo pesanti eliminazioni. Una flessione imbarazzante rispetto al passato. Sulla lotta scudetto, considera rassicurante l’attuale vantaggio in classifica dei nerazzurri. Ha avvertito la squadra di non farsi intimorire dalla caduta contro il Milan. Serve recuperare la forma fisica per trionfare. Infine, ha rivelato un retroscena sul Napoli. Anni fa declinò l’acquisto della società per profondo rispetto verso l’intera piazza campana, giudicando l’idea inopportuna. Ha poi esaltato il lavoro della dirigenza per la salvezza. Queste le sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss.

SUL MOMENTO DIFFICILE DELLE ITALIANE IN EUROPA – «Non siamo messi benissimo però comunque in questi anni in una maniera o nell’altra si è partecipato alla Champions portando le squadre italiane abbastanza avanti. Poi dopo ci sono state batoste come quella dell’Inter in finale, piuttosto che l’impossibilità da parte della Juve di vincere la Coppa dei Campioni. Ci eravamo comportati abbastanza bene. Questa volta mi sembra una situazione molto imbarazzante, non c’è una squadra italiana che sia andata oltre gli ottavi e per di più perdendo male».

LA VITTORIA DEL MILAN NEL DERBY HA RIAPERTO LA LOTTA SCUDETTO? – «Guardandolo così c’è tutta la distanza necessaria per poter far bene, a meno che l’Inter si impaurisca. Allora questo potrebbe creare dei problemi. Se comincia ad avere paura, allora le cose possono girare male. Devi assolutamente considerare questo vantaggio, necessario per poter vincere il campionato tranquillamente, e bisogna rimanere in forma fisicamente, al di là dell’aspetto psicologico: l’Inter deve correre di più di quello che sta facendo adesso».

SULLA POSSIBILITA’ CHE HO AVUTO IN PASSATO DI ACQUISTARE IL NAPOLI? – «Mi fu fatta questa proposta da un altro presidente di Serie A, ma mi sembrava un’invadenza antipatica: il Napoli si doveva salvare con qualcuno che facesse come poi ha fatto De Laurentiis. La cosa era capitata ed era bellissima, ma allo stesso tempo c’era rispetto per Napoli».