Connect with us

Hanno Detto

Morte Commisso, il ricordo di Andrea Mancini: «Il mondo del calcio perde un uomo vero»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

By

Commisso

Morte Commisso, il ricordo commovente di Andrea Mancini: «Il mondo del calcio perde un uomo vero». Le sue dichiarazioni

Andrea Mancini è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la scomparsa del patron viola, Rocco Commisso, venuto a mancare nella giornata odierna.

Il direttore sportivo della Sampdoria ha manifestato profonda tristezza per la morte del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Di seguito le sue dichiarazioni

PAROLE «Mi ha colpito profondamente la sua scomparsa. Il mondo del calcio perde un uomo vero. È stato il mio presidente ai Cosmos insieme alla buon’anima di Barone. Una volta comprata la Fiorentina mi chiamò per sapere se volevo iniziare questa carriera in dirigenza.

È stato il primo a darmi l’opportunità di lavorare nel campo in cui sono attualmente. È colui che mi ha lanciato. Un presidente d’altri tempi. Paratici farà bene, è un grande amico».

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:
Change privacy settings
×