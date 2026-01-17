Hanno Detto
Morte Commisso, il ricordo di Andrea Mancini: «Il mondo del calcio perde un uomo vero»
Morte Commisso, il ricordo commovente di Andrea Mancini: «Il mondo del calcio perde un uomo vero». Le sue dichiarazioni
Andrea Mancini è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la scomparsa del patron viola, Rocco Commisso, venuto a mancare nella giornata odierna.
Il direttore sportivo della Sampdoria ha manifestato profonda tristezza per la morte del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Di seguito le sue dichiarazioni
PAROLE – «Mi ha colpito profondamente la sua scomparsa. Il mondo del calcio perde un uomo vero. È stato il mio presidente ai Cosmos insieme alla buon’anima di Barone. Una volta comprata la Fiorentina mi chiamò per sapere se volevo iniziare questa carriera in dirigenza.
È stato il primo a darmi l’opportunità di lavorare nel campo in cui sono attualmente. È colui che mi ha lanciato. Un presidente d’altri tempi. Paratici farà bene, è un grande amico».
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Ultimissime
video
Spalletti alla vigilia di Cagliari Juve: «Domani è la partita di Champions. Adzic non si tocca, sul riposo di Bremer e Yildiz…» – VIDEO
Spalletti, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni...