Morte Commisso, il ricordo di Andrea Mancini: «Il mondo del calcio perde un uomo vero»

Morte Commisso, il ricordo commovente di Andrea Mancini: «Il mondo del calcio perde un uomo vero». Le sue dichiarazioni

Andrea Mancini è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la scomparsa del patron viola, Rocco Commisso, venuto a mancare nella giornata odierna.

Il direttore sportivo della Sampdoria ha manifestato profonda tristezza per la morte del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Di seguito le sue dichiarazioni

PAROLE – «Mi ha colpito profondamente la sua scomparsa. Il mondo del calcio perde un uomo vero. È stato il mio presidente ai Cosmos insieme alla buon’anima di Barone. Una volta comprata la Fiorentina mi chiamò per sapere se volevo iniziare questa carriera in dirigenza.

È stato il primo a darmi l’opportunità di lavorare nel campo in cui sono attualmente. È colui che mi ha lanciato. Un presidente d’altri tempi. Paratici farà bene, è un grande amico».

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

