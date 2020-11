Morte Maradona, il logo del Napoli diventa nero sui social

Il Napoli ha cambiato l’immagine profilo sui propri social, cambiandola in una con il logo della società di colore nero in memoria di Maradona

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona. E in particolar modo il Napoli, club in cui l’argentino ha fatto la storia e da sempre legato alla sua persona.

La società partenopea, in segno di lutto, ha deciso di cambiare l’immagine profilo dei propri social passando dal classico azzurro al nero.