Morte sorella Badu: il cordoglio dell’Hellas Verona al centrocampista

Brutta notizia per Emmanuel Badu: il centrocampista ghanese dell’Hellas Verona ha appreso la notizia della scomparsa della sorella

Il Verona si stringe a Emmanuel Badu. Il centrocampista ghanese, in prestito dall’Udinese, ha perso in tragiche circostanze la sorella Hagar. Secondo quanto riportato dai media ghanese, la sorella sarebbe stata assassinata.

Una notizia davvero terribile per il centrocampista, in un periodo davvero triste per tutto il globo per l’emergenza Coronavirus. La società gialloblu esterna la sua vicinanza al centrocampista per la perdita.