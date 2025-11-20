Mourinho, ancora uno show del tecnico portoghese: lo Special One si è preso la scena con il suo Benfica. Ecco cosa ha fatto

Mourinho, il tecnico portoghese è riapparso in conferenza stampa e non sono mancate delle dure critiche al Var. Cosa ha detto il tecnico

José Mourinho torna al centro della scena, ancora una volta con dichiarazioni destinate a far discutere. L’allenatore del Benfica, dopo essersi preso una pausa mediatica durante la sosta per le nazionali, è riapparso in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di Coppa del Portogallo contro l’Atletico. E come sempre, quando parla Mourinho, l’attenzione si accende immediatamente.

La scintilla nasce dalle polemiche precedenti, quando lo Special One aveva criticato duramente l’arbitraggio del 2-2 contro il Casa Pia. Durante la sosta aveva mantenuto un profilo basso, ma la ripresa delle competizioni ha riaperto il dibattito. Complice anche l’iniziativa del Porto, che nei giorni scorsi ha fatto visita al Consiglio di Arbitraggio rivendicando di essere la squadra più penalizzata della Liga Portugal. Un contesto ideale affinché il nome Mourinho tornasse sotto i riflettori.

Interrogato sulla mossa dei rivali, il tecnico del Benfica ha subito abbassato i toni: non vuole entrare nelle beghe degli altri club. «Non sono preoccupato nel guardare il Porto giocare, non sto analizzando le loro partite. Queste affermazioni non sono nemmeno un mio problema», ha dichiarato con una calma apparente, tipica del Mourinho che decide come e quando colpire con le parole.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il discorso è poi tornato sulla sua precedente sfuriata, quella che aveva acceso la polemica sul VAR. Qui Mourinho non ha fatto passi indietro: «Quello che ho detto dopo la partita contro il Casa Pia, lo direi nello stesso modo adesso. Ho fatto le critiche che dovevo fare alla mia squadra e, quando lo faccio, sto implicitamente criticando me stesso, perché sono io l’allenatore». Una frase che mostra uno Special One lucido, consapevole e determinato nel ribadire il proprio pensiero.

Ma il punto più forte del suo intervento è arrivato quando ha affrontato di nuovo il tema dell’arbitraggio e, soprattutto, del VAR. Mourinho ha definito “enorme” l’errore commesso nella gara contro il Casa Pia, un episodio che ha scatenato la sua ira iniziale. Ha poi citato le spiegazioni del dottor Duarte Gomes, ex arbitro e analista, riconoscendone la competenza ma traendo una conclusione durissima: «Rispetto le sue parole, ma allora è meglio finirla col VAR. Se il VAR non può intervenire quando c’è un errore di quella portata… che cosa fa il VAR? Niente di più».

Ancora una volta, con toni pacati ma con messaggi taglienti, Mourinho dimostra perché resta uno dei personaggi più influenti e imprevedibili del mondo del calcio. E, come sempre, ogni sua frase continua a far discutere.