Siparietto simpatico con protagonista Josè Mourinho, sempre più re dei social: caduta rovinosa per lo Special One a Wembley prima di Inghilterra-Spagna, ecco il video

Josè Mourinho come Fabrizio Corona, e non ci riferiamo allo speciale legame con l’Inter dei due. Il re dei paparazzi è protagonista sui social network con il video della sua caduta in bici a Milano, con lo Special One che ha regalato al mondo del web un siparietto molto simile. E la sequenza sta diventando virale: un capitombolo esilarante per il tecnico del Manchester United a Wembley prima di Inghilterra-Spagna…

Ieri sera l’ex allenatore dell’Inter si trovava allo stadio Wembley per seguire il confronto in programma per la Nations League, ma il portoghese prima di raggiungere gli spalti è rovinosamente caduto al suolo: evidentemente di fretta perché in ritardo, Mou ha saltato il cordone che delimitava il percorso di accesso agli spettatori vip ma è finito terga al suolo rischiando un grave infortunio. Per fortuna nulla di serio: aiutato da uno steward, il manager dei Red Devils ha risolto la situazione di imbarazzo con un sorriso.