José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato la clamorosa eliminazione dall’Europa League per mano della Dinamo Zagabria. Le dichiarazioni del portoghese.

«Se mi dimentico gli ultimi dieci minuti dei supplementari, negli altri centocinque, c’è stata una squadra che ha dato tutto in campo. Sudore, sangue, poi anche lacrime di gioia. Sono stati umili, dedicati e non posso che fargli i complimenti. Per me ogni gara è importante e anche per ogni tifoso del Tottenham. Serve un’altra attitudine per queste partite. Sono stato ora nello spogliatoio della Dinamo per complimentarmi con loro e mi spiace aver perso così. Sono più che triste. Prima della gara ho detto ai ragazzi i rischi di un atteggiamento sbagliato, l’ho fatto anche all’intervallo e sono dispiaciuto che la mia squadra non abbia portato in campo non solo i valori del calcio ma della vita. Non abbiamo avuto rispetto del nostro lavoro. Adesso non ho bisogno delle parole degli altri per sentirmi dispiaciuto, rispetto il parere di tutti, connessi o no con il club».