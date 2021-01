José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato in conferenza stampa l’infortunio patito alle caviglie da Harry Kane – VIDEO

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato in conferenza stampa l’infortunio patito alle caviglie da Harry Kane.

«Si è fatto male in entrambe le caviglie e non poteva andare avanti. Per me è un calciatore insostituibile. È un ragazzo di grande spirito di sacrificio e sa affrontare il dolore, ma per lui stavolta era difficile. Non so quanto a lungo starà fuori, dovremo aspettare e vedere».