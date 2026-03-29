Mourinho non ha dubbi: «Se togli Cristiano Ronaldo il Portogallo sembra una qualunque squadra nella media»

Mourinho la tocca piano sul Portogallo: «Se togli Cristiano Ronaldo sembra una qualunque squadra nella media». Le parole

Il Portogallo torna dal prestigioso test contro il Messico con uno 0-0 deludente, maturato nella notte all’Azteca di Città del Messico. Una gara in cui Roberto Martínez ha schierato molti dei talenti più brillanti della rosa — da Nuno Mendes a Bruno Fernandes, passando per Vitinha, Joao Neves, Cancelo e Chico Conceição — ma senza la presenza più attesa: Cristiano Ronaldo, rimasto a riposo.

Un’assenza che, paradossalmente, ha riacceso il dibattito interno al Paese. Se una parte del tifo continua a chiedere un ricambio generazionale e una Nazionale meno dipendente da CR7, José Mourinho ha espresso un’opinione diametralmente opposta. Commentando la partita, l’allenatore del Benfica ha sottolineato come il Portogallo perda incisività proprio quando Ronaldo non è in campo, ribadendo il peso specifico del fuoriclasse anche in questa fase avanzata della carriera. Le parole:

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

PAROLE – «Togli Cristiano Ronaldo e il Portogallo sembra una qualunque squadra nella media. La gente continua a chiedere di non convocarlo. Beh, oggi non ha giocato e avete visto il risultato. Nessun pericolo, nessuna paura negli avversari. Semplicemente una squadra che viene pressata dal Messico. Quando Ronaldo è in campo, gli avversari ci pensano due volte. Senza di lui non pensano affatto».