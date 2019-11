Mai banale Mourinho, intervenuto in conferenza dopo la vittoria in Champions League per 4-2 contro l’Olympiacos.

Mourinho ha conquistato la prima vittoria in Champions League da allenatore del Tottenham. Una vittoria sofferta visto che gli Spurs avevano chiuso il primo tempo sotto per 1-2. In conferenza stampa lo Special One ha scherzato sul discorso tenuto all’intervallo.

«Cosa ho detto all’intervallo? Tra qualche mese uscirà il film su Amazon, compralo e lo scoprirai»