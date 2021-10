Mourinho vuole battere la Juventus: ecco il drone per la Roma – VIDEO

Mourinho disposto a tutto per battere la Juventus: ecco il drone. Il tecnico della Roma prepara così i giallorossi – VIDEO

José Mourinho ricorre ai droni per preparare Juventus-Roma di domenica. Il tecnico portoghese ha postato un video su Instagram in cui armeggia col dispositivo.

«È calcio, è allenamento, è lavoro, non ci stiamo divertendo», scrive sul social lo Special One. Sicuramente motivazioni extra per il portoghese in vista dell’incontro con la Juventus.