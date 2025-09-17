Moviola Ajax Inter LIVE: l’episodio chiave del match di Champions League

Moviola Ajax Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 1ª giornata della Champions League 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Ajax Inter, valido per la 1ª giornata della Champions League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro inglese Michael Oliver.

PRIMO TEMPO

Prima timida protesta dell’Ajax per un anticipo di Baas disturbato da Thuram, Oliver considera l’intervento del francese regolare. Non concesso un vantaggio all’Ajax, il pubblico mugugna. Al 17′ Thuram prova a ripartire ma allarga il braccio e colpisce Edvardsen: primo giallo della gara. Si lamenta molto Bastoni con l’assistente di linea che segnala un suo fallo sull’effervescente Edvardsen. Boato per un mani di Dumfries in area che è un miraggio assoluto: l’esterno dell’Inter viene toccato dalla sfera su un fianco. Al 34′ rigore per cintura di Baas su Thuram. Oliver non ha dubbi, del resto la trattenuta è decisamente plateale: ammonito il difensore di Heitinga, decisamente ingenuo sul movimento dell’attaccante Inter. Il Var richiama l’arbitro perché vede una trattenuta iniziale di Thuram. Si va all’intervallo con soli 6 falli da parte dei padroni di casa e più del doppio, ben 13, sanzionati alla formazione di Chivu.

SECONDO TEMPO

Piccolo rischio per Thuram, già ammonito, per un fallo che Oliver non giudica comunque meritevole di una sanzione ulteriore. Anche nella ripresa l’arbitro non concede un vantaggio, stavolta a favore dell’Inter. A metà ripresa ammonizione per Mkhitaryan in netto ritardo su Edvardsen. Al 73′ un cartellino anche per Baas che frana su Esposito, decisione facile per il direttore di gara.