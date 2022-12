Moviola Argentina Francia: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la finale del Mondiale tra le due Nazionali: moviola Argentina Francia

L’episodio chiave della moviola del match tra Argentina e Francia, valido per la finale del Mondiale di Qatar 2022. Arbitra il polacco Marciniak.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 20′ Di Maria scarta Dembele e penetra in area, venendo atterrato con una spinta da dietro dal francese. Rigore per l’Argentina. Al 79′ rigore per la Francia: Otamendi stende con una spinta Kolo Muani diretto verso la porta.