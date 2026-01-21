Moviola Atalanta Athletic Bilbao, l’episodio chiave della sfida di Champions League

Moviola Atalanta Athletic Bilbao, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la settima giornata di Champions League

L’episodio chiave della moviola del match Atalanta Athletic Bilbao, valido per la settima giornata di Champions League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Makkelie.

MOVIOLA

La sfida tra Atalanta e Athletic Bilbao è stata ricca di episodi da moviola, soprattutto nella prima parte di gara. Il primo momento chiave arriva al 22’, quando Dani Vivian viene ammonito per un intervento duro: decisione corretta di Makkelie, che gestisce con fermezza un avvio molto fisico. Al 41’ l’arbitro annulla il gol di Scamacca per fuorigioco: la posizione irregolare è netta e la scelta non lascia spazio a proteste. Poco dopo, al 44’, De Ketelaere sfiora il raddoppio colpendo il palo di testa su punizione, ma senza irregolarità da segnalare.

Nella ripresa, il match si accende e aumentano gli episodi da valutare. Al 54’ Jauregizar viene ammonito per un fallo evidente, mentre pochi minuti dopo arriva il gol dell’1‑1 firmato Guruzeta, nato da un’azione personale pulita e senza falli nella costruzione. Anche le reti del 2‑1 e del 3‑1 dell’Athletic, firmate da Serrano e Navarro, non presentano irregolarità: entrambe le azioni sono lineari, con passaggi filtranti perfetti e posizioni regolari al momento dell’assist.

Nel finale, l’Atalanta prova a riaprire la partita e trova il 2‑3 con Krstovic all’88’, rete anch’essa regolare. Da segnalare solo un possibile errore tecnico di Unai Simon, che non trattiene un tiro non irresistibile. Nessun episodio da VAR negli ultimi minuti, nonostante la pressione nerazzurra. Nel complesso, la direzione di Makkelie risulta coerente: pochi dubbi, scelte chiare e nessuna decisione realmente contestabile.

