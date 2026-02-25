Champions League
Moviola Atalanta Borussia Dortmund, l’episodio chiave della sfida di ritorno di Champions League: cos’è successo
Moviola Atalanta Borussia Dortmund, l’episodio arbitrale chiave del match valido per il playoff di ritorno di Champions League 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Juve Galatasaray , valido per il playoff di ritorno di Champions League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro José Maria Sanchez.
MOVIOLA
L’episodio chiave della sfida europea si concretizza nei minuti di recupero. Un grave errore in disimpegno di Kobel favorisce Pasalic, che serve immediatamente Krstovic al centro dell’area. L’attaccante viene colpito al volto da Bensebaini con un goffo intervento. Dopo il provvidenziale richiamo del Var, l’arbitro assegna il calcio di rigore all’Atalanta ed espelle il difensore per doppia ammonizione.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.
Ultimissime
video
Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...