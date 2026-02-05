Connect with us
Atalanta News

Moviola Atalanta Juve, l’episodio chiave della sfida di Coppa Italia: ecco cosa è successo

Published

28 minuti ago

on

By

Fabbri

Moviola Atalanta Juve, l’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Bologna Milan, valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026. Arbitro: Fabbri; Assistenti: Bercigli – Zingarelli; Quarto Ufficiale: Feliciani; VAR: Abisso; AVAR: Camplone.

MOVIOLA

Il quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si accende già nei primi minuti, ma il primo episodio da moviola arriva al 24’. Sul cross di Ederson dalla sinistra, il pallone sfiora la mano di Bremer: l’arbitro Fabbri lascia inizialmente correre, poi viene richiamato al VAR per valutare un possibile rigore. Dopo il check, al 26’ il direttore di gara assegna il penalty alla Dea per il tocco del difensore bianconero.

Dal dischetto, un minuto più tardi, Scamacca non sbaglia: spiazza Perin e porta l’Atalanta in vantaggio con un gol regolare. La partita era iniziata al 1’ con il fischio d’avvio, ma è solo al 27’ che la sfida si sblocca grazie alla decisione arbitrale e alla freddezza dell’attaccante nerazzurro.

