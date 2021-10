L’episodio chiave del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Atalanta Milan

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 83′ Zappacosta calcia dal limite e trova l’opposizione in scivolata di Tomori e Messias ma l’ex Crotone respinge con una mano. Di Bello inizialmente lascia correre ma richiamato dal VAR alla On field review, cambia la decisione ed accorda il rigore che Zapata trasforma.

Grandi proteste rossonere per il gol di Pasalic in pieno recupero; Zapata sfonda a destra e, a detta di Pioli (che sarà ammonito per proteste, ndr) sgambetta Messias. Per Di Bello ed il VAR è tutto regolare ma rivedendo il replay, gli estremi per il fallo ci stavano tutti.