 Moviola Atalanta Pisa, l'episodio arbitrale del match di Serie A - Calcio News 24
Connect with us

Atalanta News

Moviola Atalanta Pisa, l’episodio arbitrale del match di Serie A

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

6 minuti ago

on

By

moviola

Moviola Atalanta Pisa, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Atalanta Pisa, valido per la 1ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Arena.

65′ De Ketelaere atterrato in area in un contrasto. Tutto regolare in questo momento.

41′ Scontro Touré Maldini, ma per l’arbitro è tutto regolare con l’ex Monza che si lascia cadere.

27′ Ammonizione Maldini per falo su Denoon. Cartellino giallo.

Related Topics:

Atalanta News

Atalanta Pisa 1-1 LIVE: Dea sempre all’attacco. Vantaggio sfiorato con Maldini e Scamacca

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

2 ore ago

on

24 Agosto 2025

By

gewiss stadium atalanta
Continue Reading

Atalanta News

Formazioni ufficiali Atalanta Pisa, gli schieramenti del match

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

3 ore ago

on

24 Agosto 2025

By

Juric
Continue Reading