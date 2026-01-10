Connect with us

Moviola Atalanta Torino, l’episodio chiave del match

26 minuti ago

Francesco Fourneau

Moviola Atalanta Torino, l'episodio arbitrale chiave del match valido per la ventesima giornata di Serie A 2025/2026

Moviola Atalanta Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la ventesima giornata di Serie A 2025/2026. Arbitra il Signor. Francesco Fourneau, della sezione AIA di Roma 1. Assistenti invece i signori Bahri e Ceolin, quarto ufficiale il signor. Galipò. V.A.R. il signor Di Paolo, infine A.V.A.R. il signor Mariani.

13′ – Il Var conferma la rete

13′ – GOL DELL’ ATALANTA: bargamaschi subito avanti. Nasce tutto da corner, cros taliato di Bernasconi a servire l’inserimento di De Ketelaere che anticipa tutti e gira bene in rete

🔴1′ – Il match è iniziato

MOVIOLA ATALANTA TORINO:

talanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Maldini. Allenatore: Palladino. 

Torino (3–4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic, Ngonge; Zapata. A disposizione: Popa, Israel, Ilkhan, Anjorin, Sazonov, Simeone, Adams, Dembele, Nkounkou, Asllani, Biraghi, Njie, Acquah . Allenatore: Baroni.

LEGGI ANCHE – Milan Genoa, tante polemiche ma arbitro e VAR promossi a pieni voti: la Moviola dei principali quotidiani

