Moviola Atalanta Udinese: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Udinese, valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Primo tempo tranquillo a Bergamo, nessun episodio da segnalare per Manganiello. Regolari tutte e tre le reti messe a segno nei primi 45′.

A inizio ripresa, invece, vibranti proteste dell’Atalanta per un contatto tra Zapata e Nuytinck; l’impressione è che il difensore friulano agganci il piede dell’attaccante colombiano che si stava girando per battere a rete; Manganiello non è dello stesso avviso.