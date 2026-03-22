Moviola Atalanta Verona: gli episodi dubbi del match diretto da Ayroldi. Cosa è accaduto alla New Balance Arena!

Moviola Atalanta Verona: gli episodi dubbi del match diretto da Ayroldi, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26

L’Atalanta conquista una vittoria di misura per 1-0 contro il Verona, decisa dalla splendida intuizione di Davide Zappacosta al 37′ del primo tempo. In una gara combattuta ed equilibrata fino all’ultimo secondo, la direzione dell’arbitro Giovanni Ayroldi si è rivelata attenta e decisa. Il direttore di gara è stato chiamato a gestire un match molto fisico, come testimoniato dai 23 falli totali fischiati (9 commessi dai bergamaschi e ben 14 dagli scaligeri).

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Il primo tempo: il metro di giudizio e la “grazia” a Nelsson

Ayroldi imposta da subito un metro di giudizio severo ma coerente, punendo l’irruenza per non far incattivire la partita. Il primo vero episodio da moviola arriva al 16′, quando Andrias Edmundsson del Verona rimedia la prima ammonizione della gara per un fallo duro; una sanzione corretta che suona come un avvertimento per il difensore.

Appena due minuti dopo, al 18′, si registra l’episodio più discusso della frazione: Victor Nelsson si lancia in una pericolosa scivolata sulle gambe di un avversario. Ayroldi fischia la punizione dal limite a favore della Dea, ma lascia il cartellino in tasca, optando per una clemenza che fa storcere il naso al pubblico di casa, considerando che il giallo sembrava la scelta più logica. Attenta anche la lettura sui falli in attacco, come quello fischiato correttamente a Sead Kolasinac al 30′.

La ripresa: ritmi alti e sanzioni inevitabili

Nel secondo tempo, con il Verona alla ricerca del pareggio, l’intensità agonistica si alza. Il fischietto è costretto a mettere mano al taschino con maggiore frequenza per mantenere il totale controllo del gioco. Al 54′, Nicolas Valentini commette un’infrazione tattica evidente, venendo punito con un cartellino giallo pienamente meritato.

La stessa identica sorte tocca al suo compagno di squadra (ed ex della partita) Roberto Gagliardini al 63′: di fronte a un intervento scomposto, Ayroldi non ha avuto margini di interpretazione estraendo una sacrosanta ammonizione. Nel finale incandescente, c’è spazio anche per un provvedimento ai danni dei padroni di casa: all’83’ Isak Hien si rende protagonista di un’entrata molto ruvida per fermare una ripartenza, sanzionata con estrema prontezza.

Nel complesso, la prova di Ayroldi risulta positiva e sufficiente: pur con qualche incertezza sul mancato giallo a Nelsson in avvio, ha mantenuto polso fermo e uniformità di giudizio.